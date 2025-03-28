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10:04, 28 марта 2025Спорт

Кокорин высказался о получении второго гражданства

Кокорин заявил, что пока у него не возникало желания получить второй паспорт
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался в интервью шоу «РБ Спорт» во «ВКонтакте» о получении второго гражданства.

Кокорин заявил, что пока у него не возникало желания получить второй паспорт. Он поделился, что ощущает себя свободным художником, но при этом остается патриотом своего родного города Валуйки Белгородской области. «У меня так с детства: непонятно, где мой дом. Я уехал рано. И уже много раз говорил, что меня почему-то постоянно тянуло жить там, где солнце и море», — рассказал футболист, добавив, что в России не был более трех лет.

Ранее Кокорин порассуждал о загубленной карьере. По его мнению, он мог бы добиться большего, однако стечение обстоятельств и неправильное окружение помешали ему это сделать.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В первом сезоне вместе с клубом он выиграл чемпионат Кипра. В России нападающий играл за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

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