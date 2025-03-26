Кокорин высказался о потерянной карьере фразой «Я мог Илоном Маском быть»

Футболист «Ариса» Кокорин о загубленной карьере: Я мог Илоном Маском быть

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин в интервью шоу «Рейтинга Букмекеров» в соцсети ВКонтакте высказался о том, что загубил карьеру.

«Я мог [американским миллиардером] Илоном Маском быть, но играю в футбол», — заявил он.

Футболист посчитал, что по потенциалу мог добиться большего, однако стечение обстоятельств и неправильное окружение помешали ему это сделать. Кокорин добавил, что сумел сыграть за сборную России, что уже считает достижением.

Ранее Кокорин заявил о желании играть в футбол до 40 лет. Футболист подчеркнул, что для этого у него должно быть все в порядке со здоровьем.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В первом сезоне вместе с клубом он выиграл чемпионат Кипра. В России нападающий играл за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».