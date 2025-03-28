Медведева назвала француза Сизерона секс-символом фигурного катания

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева назвала секс-символа фигурного катания. Об этом она рассказала в шоу «Каток», выпуск которого опубликован во «ВКонтакте».

Медведева выбрала французского танцора на льду Гийома Сизерона. «Мы не обращаем внимание на детали. Я говорю про энергетику, про то, как он себя подает. Ты смотришь, и тебе хочется смотреть больше и больше», — заявила она.

Сизерон — олимпийский чемпион-2022 и серебряный призер Игр-2018 в паре с Габриэлой Пападакис. Вместе они также по пять раз выигрывали чемпионаты мира и Европы.

В 2022 году Пападакис и Сизерон взяли перерыв в выступлениях, а в декабре 2024-го объявили о завершении карьеры. Однако в марте 2025-го фигурист объявил о том, что будет кататься с новой партнершей, Лоранс Фурнье-Бодри.