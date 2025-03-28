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16:48, 28 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе сочли одно действие Украины нежеланием мира

Журналист Боуз: После удара по ГИС «Суджа» стало ясно, что Киев не хочет мира
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» свидетельствует о том, что Киев не хочет мира с Россией. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети X.

«Теперь стало ясно, что Киев абсолютно не заинтересован ни в какой форме деэскалации [конфликта]», — написал западный журналист об одном из действий украинской армии.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» указал на участие НАТО в ударе ВСУ по «Судже». По мнению авторов, западные военные структуры предоставили Киеву необходимые данные для атаки.

28 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ атаковали ГИС «Суджа». Отмечалось, что украинские военные нанесли удар снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS.

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