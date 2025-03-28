Новостями о монополии провайдера в домах ПИК заинтересовались в ФАС

ФАС направила запросы интернет-провайдерам о недопущении в дома застройщика ПИК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась новостями об ограничении доступа к услугам различных провайдеров для россиян, проживающих в жилых комплексах застройщика ПИК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Служба устроит проверку по факту многочисленных жалоб граждан, которым не дают подключиться к интернет-провайдерам по их желанию.

«Согласно действующему законодательству должен быть обеспечен свободный доступ провайдеров в многоквартирные дома, а взимание платы за размещение оборудования не допускается», — пояснили в ведомстве.

ФАС запросит у региональных жилищных инспекций информацию об управляющих компаниях, работающих в ЖК застройщика ПИК. Если будут выявлены нарушения и подтвердится факт, что ПИК не пускает провайдеров обслуживать клиентов в своих домах, служба пообещала принять меры антимонопольного реагирования

Минцифры России предложило наказывать управляющие компании (УК), не пускающие в дома разных провайдеров. Глава ведомства Максут Шадаев инициировал такое обсуждение после хакерской атаки на провайдера Lovit, который являлся единственным поставщиком интернета в многоэтажках ЖК ПИК.

Ранее стало известно, что жильцы ЖК от застройщика ГК ПИК жалуются на перебои в работе домашнего интернета. Некоторые не могли попасть домой из-за сбоев «умного домофона», у которого не подключалось приложение и не срабатывал код. Оказалось, что ПИК ограничивает доступ жильцов к услугам любых интернет-провайдеров кроме Lovit. Жильцы многоэтажек уже обратились в ФАС с просьбой провести проверку.