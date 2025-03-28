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09:11, 28 марта 2025Россия

Описана хронология 10 дней боев с ВСУ на границе Белгородской области

«Рыбарь»: ВСУ с 24 марта усилили нажим на Демидовку в Белгородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Украина с 24 марта усилила нажим на белгородскую Демидовку и не прекращала попыток атак на регион. Хронологию боев с ВСУ на границе с Белгородской области, которые продолжаются уже десять дней с 18 марта, описал Telegram-канал «Рыбарь».

«В Поповке разгорелись тяжелые бои, противник смог на некоторое время занять все село и заблокировать в опорном пункте российских пограничников. Бойцы пограничной службы вызвали огонь на себя, противник был вынужден отойти», — говорится в сообщении.

Впоследствии на участок у границы прорвалось подкрепление российских войск из соседней Гоптаровки. Несмотря на это, полностью вернуть контроль над Поповкой не удалось из-за особенностей местности — населенный пункт отрезан широким оврагом.

ВСУ при этом не предпринимали существенных попыток продвижения в районе Графовки. В этом районе противник лишь нанес удары по двум мостам через ручей Грязный.

«Украинские формирования продолжают держать большие силы напротив Краснояружского района, да и новые попытки атаковать российский фронтир предпринимаются ежедневно», — констатирует «Рыбарь».

По его информации, российские военные также перебросили подкрепления в Краснояружский район. Битва в приграничье продолжается, несмотря на идущие переговоры по мирному урегулированию, заметили авторы поста.

С 18 марта ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую область. Из-за боев в районе границы населенные пункты Краснояружского района начали патрулировать, обстановка там продолжает оставаться сложной, но стабильной.

ЖЗЛ
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