Овечкин рассказал о необходимости «будить себя как по будильнику»

Овечкин о своих голах: Иногда нужно разбудить себя как по будильнику

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о своих голах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводятся на сайте клуба.

39-летний Овечкин рассказал, что в своем возрасте он старается не суетиться и не искать возможности забить. «Иногда нужно разбудить себя как по будильнику. Это часть моей игры. Забивать голы — моя работа», — заявил нападающий.

В ночь на 28 марта Овечкин не смог отличиться результативными действиями в матче против «Миннесоты Уайлд». Встреча завершилась проигрышем столичной команды со счетом 2:4.

За карьеру Овечкин забросил 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки (894) до пяти голов.

