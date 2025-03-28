Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
Сегодня
18:30 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ — регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Юта
НХЛ — регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Динамо М
Завтра
14:00 (Мск)
Оренбург
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
ЦСКА
Завтра
19:30 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|22-й тур
Динамо М
Завтра
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 2-й матч
09:37, 28 марта 2025Спорт

Овечкин вернул игроков «Вашингтона» на лед из уважения к сопернику

Овечкин вернул игроков «Вашингтона» на лед, чтобы попрощаться с вратарем Флери
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вернул игроков клуба на лед из уважения к сопернику из «Миннесоты Уайлд». Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин попросил команду не уходить в раздевалку после матча, а снова выйти на лед и обменяться рукопожатиями с канадским голкипером «Миннесоты» Марком-Андре Флери, который в конце сезона планирует завершить карьеру. «Мы играем друг против друга уже почти 20 лет. Для меня было честью играть против него», — сказал россиянин. Флери назвал игру против Овечкина хорошей битвой.

40-летний Флери провел в НХЛ 21 сезон. Он сыграл более 1000 матчей в составе «Питтсбург Пингвинс», «Вегас Голден Найтс», «Чикаго Блэкхокс» и «Миннесоты».

Овечкин в матче против «Миннесоты» не смог отличиться результативными действиями. Встреча завершилась проигрышем столичных со счетом 2:4.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России вступила в бой с силами специальных операций ВСУ в Курской области

    Джей Ди Вэнсу пришлось сопроводить жену в Гренландию из-за недовольства местных

    В Москве предотвратили теракт в одном из административных зданий

    Суд вернул МВД иск о взыскании денег с осужденных за подброс наркотиков репортеру Голунову

    Российские войска нанесли массированный удар по цеху производства дронов ВСУ

    Москвичам пообещали потепление до плюс 16 градусов

    В РПЦ сравнили детей со щенками

    Стало известно о возможном выходе на свободу пожизненно осужденного «Доктора Смерть»

    Российский военный получил шесть лет колонии за уклонение от службы

    Стало известно о попытке ВСУ превратить в укрепрайон спиртзавод в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше