Овечкин вернул игроков «Вашингтона» на лед из уважения к сопернику

Овечкин вернул игроков «Вашингтона» на лед, чтобы попрощаться с вратарем Флери

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вернул игроков клуба на лед из уважения к сопернику из «Миннесоты Уайлд». Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин попросил команду не уходить в раздевалку после матча, а снова выйти на лед и обменяться рукопожатиями с канадским голкипером «Миннесоты» Марком-Андре Флери, который в конце сезона планирует завершить карьеру. «Мы играем друг против друга уже почти 20 лет. Для меня было честью играть против него», — сказал россиянин. Флери назвал игру против Овечкина хорошей битвой.

40-летний Флери провел в НХЛ 21 сезон. Он сыграл более 1000 матчей в составе «Питтсбург Пингвинс», «Вегас Голден Найтс», «Чикаго Блэкхокс» и «Миннесоты».

Овечкин в матче против «Миннесоты» не смог отличиться результативными действиями. Встреча завершилась проигрышем столичных со счетом 2:4.