Песков напомнил о невыполненных обязательствах по зерновой сделке

Песков: Обязательства по черноморской инициативе не были выполнены

Обязательства в рамках черноморской инициативы в отношении России так и не были выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Когда инициатива действовала, работала, выполнялись все обязательства, за исключением обязательств по отношению к Российской Федерации. Они так и не были выполнены, поэтому никакой новизны нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ведет переговоры по черноморской инициативе в рамках нового договора, и сейчас прорабатываются его контуры.

25 марта на сайте Кремля было выпущено заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде. В нем говорится, что условием для вступления черноморской инициативы в силу является снятие санкционных ограничений с российских финансовых организаций, которые участвуют в торговле продовольствием.