Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:02, 28 марта 2025Мир

Песков напомнил о невыполненных обязательствах по зерновой сделке

Песков: Обязательства по черноморской инициативе не были выполнены
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Обязательства в рамках черноморской инициативы в отношении России так и не были выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Когда инициатива действовала, работала, выполнялись все обязательства, за исключением обязательств по отношению к Российской Федерации. Они так и не были выполнены, поэтому никакой новизны нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ведет переговоры по черноморской инициативе в рамках нового договора, и сейчас прорабатываются его контуры.

25 марта на сайте Кремля было выпущено заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде. В нем говорится, что условием для вступления черноморской инициативы в силу является снятие санкционных ограничений с российских финансовых организаций, которые участвуют в торговле продовольствием.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле пригрозили ответить Украине на атаки на энергообъекты

    Одна мужская одежда стала модной у женщин

    Раскрыты подробности состояния госпитализированного Паши Техника

    Некоторых людей предупредили об опасности горячих ванн

    Двух россиян осудят за производство 2,6 тонны наркотиков

    На Западе заявили о праве России определять вводящие войска на Украину страны

    В России назвали задачи армии после отхода ВСУ из Курской области

    Карасин рассказал об обсуждении с США поведения Киева

    Россияне устроили массовую драку из-за права посещать одну могилу

    В России назвали санкции Европы экспериментом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше