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13:49, 28 марта 2025Россия

Появились подробности смерти Героя России майора Тибилова в Курской области

Врио губернатора Хинштейн: Герой России майор Тибилов погиб от прямого удара ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Казаков / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Смерть Героя России майора Марата Тибилова в Курской области наступила после прямого удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти подробности появились в публикации врио курского губернатора Александр Хинштейн в Telegram.

По сообщению российского чиновника, последний выход на боевую задачу майор Тибилов совершил в населенном пункте Черкасское Поречное. Хинштейн отметил, что ВСУ нанесли удар по поселку, уже освобожденному российской армией.

Ранее военблогер показал последнее видео от Тибилова после сообщений о его смерти.

О смерти майора Марата Тибилова с позывным Талиб стало известно сегодня, 28 марта. По сообщению Росгвардии, Герой России не вернулся с боевого задания.

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