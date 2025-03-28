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05:13, 28 марта 2025Мир

Президента Финляндии раскритиковали после его слов о России

Профессор Малинен: Президент Финляндии опасен для всего мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба за его слова о России. Об этом эксперт заявил на своей странице в социальной сети Х.

Он отреагировал на заявление Стубба о том, что Россия «понимает только язык силы». По мнению главы государства, с Москвой сейчас нужно вести себя «жестко».

«Этот человек опасен для Финляндии и для всей Европы», — высказался Малинен.

Ранее финский профессор обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием добиться мира. «Борьба за Украину не отвечает ничьим интересам, кроме интересов глубинного государства НАТО, военно-промышленного комплекса и глобалистов (сатанистов)», — написал Малинен.

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