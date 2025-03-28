Приговор журналистке Кеворковой по делу об оправдании терроризма вступил в законную силу

Приговор по делу Кеворковой об оправдании терроризма вступил в законную силу

Приговор журналистке Надежде Кеворковой по делу об оправдании терроризма вступил в законную силу. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, приговор не был обжалован сторонами и вступил в законную силу.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал на 600 тысяч рублей журналистку Надежду Кеворкову (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиненную в оправдании терроризма. Ее освободили из-под стражи.

Кеворкова была арестована весной 2024 года. Ей вменили часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ из-за постов в Telegram.

Сама журналистка не признала свою вину по делу. Во время прений сторон прокурор просил назначить ей шесть лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что журналистка Кеворкова отделалась штрафом по делу об оправдании терроризма.