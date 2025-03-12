Журналистку Кеворкову попросили отправить в колонию на шесть лет

Прокурор запросил 6 лет колонии для Кеворковой по делу об оправдании терроризма

Прокурор запросил шесть лет лишения свободы для журналистки Надежды Кеворковой (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд, где проходят прения сторон.

Также журналистке попросили назначить штраф в размере полумиллиона рублей и запретить вести страницы в интернете пять лет.

Надежда Кеворкова была арестована 7 мая 2024 года. Ей вменяют часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ из-за постов в Telegram.

Журналистка не признает свою вину.

