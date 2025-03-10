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15:50, 10 марта 2025Силовые структуры

Журналистка Кеворкова заявила о невиновности по делу об оправдании терроризма

Журналистка Кеворкова не признала свою вину в оправдании терроризма в Telegram
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Суд продлил срок ареста обвиняемой в оправдании терроризма журналистке Кеворковой

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Журналистка Надежда Кеворкова (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) не признала свою вину в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Более подробно раскрыть свою позицию журналистка планирует во время прений сторон.

Надежда Кеворкова была арестована 7 мая 2024 года. Ей вменяют часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ из-за постов в Telegram.

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