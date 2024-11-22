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20:26, 22 ноября 2024Силовые структуры

Суд продлил срок ареста обвиняемой в оправдании терроризма журналистке Кеворковой

В Москве суд продлил арест журналистке Кеворковой до 5 января
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Надежда Кеворкова

Надежда Кеворкова. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей для журналистки Надежды Кеворковой (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Кеворкова пробудет под стражей до 5 января.

Журналистка была арестована 7 мая. Ей вменяется часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ из-за постов в Telegram. Женщина вину не признает.

Журналистка специализировалась на теме религии, сотрудничала с «Новой газетой» и «Независимой газетой», а также вела блоги религиозного содержания.

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