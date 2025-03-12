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18:12, 12 марта 2025Силовые структуры

Журналистка Кеворкова отделалась штрафом по делу об оправдании терроризма

Суд оштрафовал на 600 тыс. рублей Кеворкову по делу об оправдании терроризма
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Журналистку Кеворкову попросили отправить в колонию на шесть лет

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

2-й Западный окружной военный суд оштрафовал на 600 тысяч рублей журналистку Надежду Кеворкову (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиненную в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Женщину освободили из-под стражи.

Надежда Кеворкова была арестована весной 2024 года. Ей вменили часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ из-за постов в Telegram.

Сама журналистка не признала свою вину по делу. Во время прений сторон прокурор просил назначить ей шесть лет лишения свободы.

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