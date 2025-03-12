Журналистка Кеворкова отделалась штрафом по делу об оправдании терроризма

2-й Западный окружной военный суд оштрафовал на 600 тысяч рублей журналистку Надежду Кеворкову (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиненную в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Женщину освободили из-под стражи.
Надежда Кеворкова была арестована весной 2024 года. Ей вменили часть 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ из-за постов в Telegram.
Сама журналистка не признала свою вину по делу. Во время прений сторон прокурор просил назначить ей шесть лет лишения свободы.