Путин: Экс-премьер Британии Джонсон забыл, что у России есть атомные подлодки

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил Киев продолжать вести боевые действия, но, видимо, забыл, что у России есть атомные подлодки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Как указал глава государства, британский политик убедил украинское руководство в необходимости воевать до последнего украинца, чтобы нанести стратегическое поражение РФ. «Но он, наверное, подзабыл, что у России есть такие коллективы, как ваши, и такие средства, как ваша подводная лодка», — отметил Путин.

Ранее российский президент заявил, что Запад не понимает, что «у наших людей в душе и сердце, когда речь идет о безопасности Отечества». Он также сообщил, что бывшие лидеры западных государств обманули Россию и использовали Минские соглашения для вооружения Киева. По словам Путина, Украина и ее кураторы водили Россию за нос.

12 марта Борис Джонсон заявил, что если Путин откажется от плана американского лидера Дональда Трампа по прекращению огня на Украине, то Кремлю придется столкнуться с последствиями.