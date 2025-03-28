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07:41, 28 марта 2025Россия

Путин напомнил экс-премьеру Британии про атомные подлодки

Путин: Экс-премьер Британии Джонсон забыл, что у России есть атомные подлодки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Alexey Nikolskiy / Pool / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедил Киев продолжать вести боевые действия, но, видимо, забыл, что у России есть атомные подлодки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Как указал глава государства, британский политик убедил украинское руководство в необходимости воевать до последнего украинца, чтобы нанести стратегическое поражение РФ. «Но он, наверное, подзабыл, что у России есть такие коллективы, как ваши, и такие средства, как ваша подводная лодка», — отметил Путин.

Ранее российский президент заявил, что Запад не понимает, что «у наших людей в душе и сердце, когда речь идет о безопасности Отечества». Он также сообщил, что бывшие лидеры западных государств обманули Россию и использовали Минские соглашения для вооружения Киева. По словам Путина, Украина и ее кураторы водили Россию за нос.

12 марта Борис Джонсон заявил, что если Путин откажется от плана американского лидера Дональда Трампа по прекращению огня на Украине, то Кремлю придется столкнуться с последствиями.

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