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07:46, 28 марта 2025Россия

Российский военный рассказал об отражении попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

ТАСС: Российские военные в Белгородской области выявляют проходы противника
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Российские военнослужащие при отражении попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую область выявляли проходы противника. О работе на белгородском направлении рассказал один из бойцов батальона «Феникс», его слова передает ТАСС.

«Мы выявляем проходы противника, которые он сделал. Если есть информация, что идет техника, движется, уничтожаем технику. В первый день наступления мы поразили девять единиц техники», — рассказал военный.

В частности, российские военные поразили танк и два инженерных автомобиля разграждения. Кроме того, по советской боевой машине УР-77 был нанесен удар в момент пуска. При этом система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника в этом районе боевых действий серьезная, подчеркнул боец ВС России.

Днем ранее, 27 марта, Минобороны России сообщало, что на белгородском направлении российские войска нанесли удары по трем бригадам и штурмовому полку ВСУ. Бои проходили в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское в Сумской области Украины.

С 18 марта ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую область. Из-за боев в районе границы населенные пункты Краснояружского района начали патрулировать, обстановка там продолжает оставаться сложной.

ЖЗЛ
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