Раскрыты подробности о боях на белгородском направлении

Минобороны: ВС РФ ударили по трем бригадам ВСУ на белгородском направлении

Российские войска за сутки ударили по трем бригадам и штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои проходили в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское в Сумской области Украины. Противник потерял до 80 бойцов, боевую бронированную машину, автомобиль и две единицы артиллерии.

Каких-либо других подробностей в оборонном ведомстве не сообщили.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в Белгородской области на фоне попыток Вооруженных сил Украины прорваться через границу является сложной. Чиновник также рассказал о выходе всех военных на боевые позиции.