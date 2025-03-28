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03:10, 28 марта 2025Россия

Социологи рассказали о счастливых россиянах

ФОМ: Уровень счастья россиян немного вырос по сравнению с 2024 годом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Уровень счастья россиян слегка подрос по сравнению с предыдущим годом, эмоциональный фон стабилен. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Уточняется, что индекс благополучия включает в себя три показателя: степень удовлетворенности жизнью, ощущение счастья и самооценку положения в социальном мире. В марте 2025 года индекс составил 6,7 пункта из 10 возможных, при это уровень счастья вырос до 7,27 балла по сравнению с 7,2 в 2024 году.

Кроме того, у молодежи до 30 лет за прошедший год индекс еще немного вырос (до 7,5). При этом самый высокий показатель индекса у обеспеченных людей (7,8), отметили социологи.

В 2024 году Финляндия седьмой раз подряд стала самой счастливой страной мира. В то же время Россия заняла 72-е место из 143 по уровню счастья в международном рейтинге.

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