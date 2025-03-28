Стало известно о «суете» в Херсоне после удара по поезду

В Херсоне нанесен удар по поезду, используемому для снабжения ВСУ

В Херсоне началась «суета» после удара по поезду, используемому для снабжения группировки украинских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «От Мариуполя до Карпат». Отмечается, что были уничтожены несколько вагонов.

«Противник пытается оттянуть состав. Гражданский состав ушел в сторону Николаева. В центре началась суета», — говорится в публикации.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по группе военных ВСУ, прибывающих в Херсон. Он добавил, что после атаки на военный объект прибыло сразу несколько машин для вывоза раненых.