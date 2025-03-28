Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:17, 28 марта 2025Экономика

Стало известно о вилле в Ницце у обвиняемого в мошенничестве основателя «Русагро»

РИА Новости: Бизнесмен Мошкович владеет виллой в Ницце за 15-18 миллионов евро
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Основатель компании «Русагро» Вадим Мошкович, обвиняемый в России в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, является собственником роскошной виллы во французской Ницце. Об этом со ссылкой на данные из регистрационных документов зарубежной страны сообщило агентство РИА Новости.

По информации источника, бизнесмен упомянут в документах одним из руководителей действующей компании Prospérité («Процветание») — ее головной офис зарегистрирован по адресу виллы в Ницце. Основным видом деятельности фирмы названа аренда земельных участков и другой недвижимости.

Вышеупомянутый объект недвижимости расположен на участке площадью 40 тысяч квадратных метров на берегу Средиземного моря на уходящем от дороги вниз склоне, который не позволяет увидеть сам дом, скрытый от глаз за забором и воротами. Забор установлен такой, чтобы его было сложно перелезть: там не за что зацепиться, а концы железного частокола заострены. В паре мест можно заметить колючую проволоку, помимо этого, на въезде на территорию работает видеокамера.

Материалы по теме:
У семьи футболиста Дзюбы нашли недвижимость на миллиард рублей
У семьи футболиста Дзюбы нашли недвижимость на миллиард рублей
21 марта 2025
У уехавшего из России экс-знатока «Что? Где? Когда?» нашли элитное жилье в Москве
У уехавшего из России экс-знатока «Что? Где? Когда?» нашли элитное жилье в Москве
18 марта 2025

Между тем место, как утверждают местные риелторы, заброшено. Так, на картах Google от 2023 года справа от въезда видны щиты с информацией, однако сейчас на их месте ничего нет. Кроме того, знак ограничения скорости до 10 километров в час практически выцвел по сравнению с ярким изображением двухлетней давности. По словам одного из специалистов по недвижимости, никогда не бывавшего на территории виллы, до 2022 года у ворот круглосуточно стояли охранники, но с того времени там никого не было. Агент по недвижимости агентства Prestige Марселла, в свою очередь, заявила, что вилла может стоить 18 миллионов из-за удачной локации на берегу моря.

О задержании Вадима Мошковича стало известно 26 марта. Обвинения против миллиардера связаны с захватом масложирового холдинга «Солнечные продукты», владелец которого — Владислав Буров. По его заявлению против основателя компании «Русагро» возбудили уголовное дело.

    Обсудить
    Последние новости

    Киев приказал ВСУ занять новые регионы в России

    Россиянам рассказали, как правильно копить на крупные покупки. В чем секрет?

    Реклама

    Перечислены самые опасные для зубов продукты

    В России назвали сомнительным аргумент Украины не возвращать всех вывезенных жителей

    В российском регионе задержали семерых мошенников за обман банка на 20 миллионов рублей

    Россиянин описал землетрясение в Бангкоке словами «все ходило ходуном»

    Хиллари Клинтон шокировала «тупость» администрации Трампа

    Священники приняли красную плесень на хлебе для причастия за чудо

    Директора российского драмтеатра и его зама осудят за аферу на 30 миллинов рублей

    Возвращение вывезенных ВСУ жителей Курской области сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше