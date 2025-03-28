Стало известно о вилле в Ницце у обвиняемого в мошенничестве основателя «Русагро»

РИА Новости: Бизнесмен Мошкович владеет виллой в Ницце за 15-18 миллионов евро

Основатель компании «Русагро» Вадим Мошкович, обвиняемый в России в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, является собственником роскошной виллы во французской Ницце. Об этом со ссылкой на данные из регистрационных документов зарубежной страны сообщило агентство РИА Новости.

По информации источника, бизнесмен упомянут в документах одним из руководителей действующей компании Prospérité («Процветание») — ее головной офис зарегистрирован по адресу виллы в Ницце. Основным видом деятельности фирмы названа аренда земельных участков и другой недвижимости.

Вышеупомянутый объект недвижимости расположен на участке площадью 40 тысяч квадратных метров на берегу Средиземного моря на уходящем от дороги вниз склоне, который не позволяет увидеть сам дом, скрытый от глаз за забором и воротами. Забор установлен такой, чтобы его было сложно перелезть: там не за что зацепиться, а концы железного частокола заострены. В паре мест можно заметить колючую проволоку, помимо этого, на въезде на территорию работает видеокамера.

Между тем место, как утверждают местные риелторы, заброшено. Так, на картах Google от 2023 года справа от въезда видны щиты с информацией, однако сейчас на их месте ничего нет. Кроме того, знак ограничения скорости до 10 километров в час практически выцвел по сравнению с ярким изображением двухлетней давности. По словам одного из специалистов по недвижимости, никогда не бывавшего на территории виллы, до 2022 года у ворот круглосуточно стояли охранники, но с того времени там никого не было. Агент по недвижимости агентства Prestige Марселла, в свою очередь, заявила, что вилла может стоить 18 миллионов из-за удачной локации на берегу моря.

О задержании Вадима Мошковича стало известно 26 марта. Обвинения против миллиардера связаны с захватом масложирового холдинга «Солнечные продукты», владелец которого — Владислав Буров. По его заявлению против основателя компании «Русагро» возбудили уголовное дело.