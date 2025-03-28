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15:05, 28 марта 2025Спорт

Суд отменил приговор обвиненному в изнасиловании футболисту Алвесу

Суд отменил приговор футболисту Дани Алвесу по обвинению в изнасиловании
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hector Vivas / Getty Images

Апелляционное отделение Верховного суда Каталонии отменило приговор, вынесенный бразильскому футболисту Дани Алвесу по обвинению в сексуальном насилии. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято единогласно, так как показания потерпевшей оказались не соответствующими действительности по сравнению с фактами, которые можно было бы объективно проверить с помощью видеозаписи. «Недостаточность доказательств приводит к выводу о том, что стандарт, требуемый презумпцией невиновности, не был соблюден», — говорится в заявлении суда.

22 февраля 2024-го футболиста приговорили к 4,5 года лишения свободы по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе в 2022-м. Через месяц суд Барселоны согласился временно освободить Алвеса под залог в один миллион евро.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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