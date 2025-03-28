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09:49, 28 марта 2025Силовые структуры

Суд вернул МВД иск о взыскании денег с осужденных за подброс наркотиков репортеру Голунову

Суд вернул МВД иск о взыскании 1,5 млн рублей с экс-полицейских по делу Голунова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Московский суд не стал рассматривать иск МВД России к бывшим полицейским, осужденным за подброс наркотиков репортеру Ивану Голунову. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство пытается взыскать с бывших сотрудников 1,5 миллиона рублей, которые пострадавший от полицейского беспредела журналист отсудил у МВД.

Иск, поданный к Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву, Денису Коновалову и Игорю Ляховцу, был оставлен без движения, а МВД дано время для устранения недостатков до 24 марта. Однако истец не выполнил необходимые требования, поэтому суд вернул иск.

Ранее МВД обратилось с аналогичным иском в другом регионе, но суд отказался его рассматривать, указав, что дело подсудно инстанции в Москве.

Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года и обвинили в покушении на сбыт наркотиков, после чего отправили под домашний арест. Нарушения вызывали общественный резонанс, 11 июня того же года глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного дела против журналиста и его освобождении. В отношении пятерых сотрудников наркоотдела УВД Западного округа столицы было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Их приговорили к срокам от 5 до 12 лет колонии за незаконное задержание и подброс наркотиков. Затем экс-полицейским смягчили наказание, сократив им срок от шести до девяти месяцев.

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