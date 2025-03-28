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00:39, 28 марта 2025Из жизни

У Мертвого моря обнаружили загадочную пирамиду с сокровищами и древними письменами

В Иудейской пустыне нашли загадочную пирамиду, сооруженную 2,2 тысячи лет назад
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: livescience.com

На берегу Мертвого моря обнаружили загадочную пирамиду, построенную более двух тысяч лет назад. Об этом сообщает издание ScienceLive.

Назначение постройки, найденной при археологических раскопках в Иудейской пустыне, пока не установлено. Пирамида возведена из камней, каждый из которых весит сотни килограммов. Внутри нее находились древние монеты, бронзовые сосуды, остатки мебели, оружие, бисер, семена растений и фрагменты папирусов с письменами на греческом языке.

По оценке специалистов, пирамида была сооружена примерно 2,2 тысячи лет назад. Именно в этот период места, где она находится, завоевала империя Селевкидов. До этого они относились к владениям династии Птолемеев, правившей в Египте. Из-за этого невозможно сказать точно, кто именно был у власти во время строительства.

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