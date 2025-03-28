У Мертвого моря обнаружили загадочную пирамиду с сокровищами и древними письменами

В Иудейской пустыне нашли загадочную пирамиду, сооруженную 2,2 тысячи лет назад

На берегу Мертвого моря обнаружили загадочную пирамиду, построенную более двух тысяч лет назад. Об этом сообщает издание ScienceLive.

Назначение постройки, найденной при археологических раскопках в Иудейской пустыне, пока не установлено. Пирамида возведена из камней, каждый из которых весит сотни килограммов. Внутри нее находились древние монеты, бронзовые сосуды, остатки мебели, оружие, бисер, семена растений и фрагменты папирусов с письменами на греческом языке.

По оценке специалистов, пирамида была сооружена примерно 2,2 тысячи лет назад. Именно в этот период места, где она находится, завоевала империя Селевкидов. До этого они относились к владениям династии Птолемеев, правившей в Египте. Из-за этого невозможно сказать точно, кто именно был у власти во время строительства.

Ранее сообщалось, что в Израиле археологи нашли 2700-летний каменный амулет с изображением крылатого демона — джинна — во время раскопок у Храмовой горы. Предполагается, что найденная печать использовалась как защитный амулет: в то время, к которому относят находку, джинны считались демонами-защитниками.

