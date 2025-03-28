Премьер Италии испугалась реакции России на отправку военных на Украину

Мелони: Россия может воспринять отправку миротворцев на Украину как акт угрозы

Размещение миротворцев на Украине может быть воспринято Россией как прямая угроза. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью Financial Times.

«Мы должны быть осторожны здесь. Это может быть воспринято [Россией] скорее как угроза», — сказала она.

18 марта Мелони раскритиковала предложение Франции и Великобритании об отправке миротворческого контингента на Украину. Она отметила, что Италия не планирует направлять свои войска.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания отправят делегацию военных на Украину, чтобы разработать формат будущей военной поддержки Вооруженных сил Украины.