В Кремле отреагировали на слухи о возвращении в телеэфир шоу «Вечерний Ургант»

RTVI: Дмитрий Песков заявил, что возвращение «Вечернего Урганта» не обсуждалось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слухи о возвращении телепередачи Ивана Урганта «Вечерний Ургант» в эфир Первого канала. Об этом сообщает издание RTVI со ссылкой на слова Пескова.

«Нет. До сих пор не обсуждался. И это, прежде всего, вопрос редакционной политики Первого канала», — сказал пресс-секретарь, комментируя вопрос о возможном возобновлении шоу.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщил о том, что в администрации президента России якобы обсуждается возможность о возвращении шоу «Вечерний Ургант» в телеэфир. По некоторым данным, это могло бы произойти в случае прекращения боевых действий между Россией и Украиной.

Ранее Ургант пошутил о своем отсутствии на телевидении. Ведущий заявил, что сейчас ему так же тяжело попасть на ТВ, как в детстве.

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале в феврале 2022 года, как и другие развлекательные программы. Впоследствии телепроект не вернулся в эфир, а в сети неоднократно появлялись слухи о закрытии программы, однако Первый канал опровергал их.