В курском храме сгорели все святыни из-за удара ВСУ

Протоиерей Зинченко: В храме в Погребках сгорели все святыни из-за удара ВСУ

Из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по храму в населенном пункте Погребки в Курской области там сгорели все святыни. Об этом сообщил протоиерей Александр Зинченко, который ранее служил в этом храме настоятелем, его цитирует ТАСС.

«Храм, как мы видим, уже не подлежит восстановлению. Скорее всего под снос, заново его придется строить. Все ценности, которые там были внутри, — антиминс, иконы старинные — сгорели, все обрушилось», — сказал он.

Как добавил корреспондент агентства, в Погребках трудно встретить дом, который остался целым после оккупации ВСУ. В населенном пункте много сгоревших гражданских авто и стоит обугленный украинский танк.

Населенный пункт Погребки в Курской области вернулся под контроль России 26 февраля. После освобождения населенного пункта стало известно, что пенсионерка из села Погребков три месяца пряталась в подвале от ВСУ и, спасаясь, прошла километры минных полей. По словам 64-летней Зои Белевцевой, ее муж стал жертвой атаки беспилотника. Сама женщина смогла сбежать из села вместе с соседкой.