Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 28 марта 2025Россия

Герой России погиб в бою в Курской области. Его группа с первых дней отражала вторжение ВСУ

Герой РФ майор Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Герой России майор Марат Тибилов погиб в Курской области при выполнении служебно-боевой задачи. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В чем состояла служебно-боевая задача спецназовца, в ведомстве не раскрыли. Руководство и личный состав Росгвардии принесли соболезнования родным и близким офицера спецназа.

Быть воином — жить вечно!

Росгвардияпресс-служба

Марат Тибилов родился в селении Чермен в Северной Осетии, позже с семьей переехал во Владикавказ. С первых дней начала специальной военной операции (СВО) майор находился в зоне боевых действий. Тибилов прошел Запорожье, Донецкую и Луганскую народную республики. В начала 2025 года его подразделение было переброшено в Курскую область.

Тибилов был удостоен медали «Золотая Звезда»

В феврале президент России Владимир Путин в Кремле вручил Тибилову медаль «Золотая звезда» в честь Дня защитника отечества. Офицер был удостоен высшего звания за отличие при выполнении боевых задач во время СВО и контртеррористических операций.

Владимир Путин и Марат Тибилов

Владимир Путин и Марат Тибилов. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

По словам Тибилова, награду он получил за руководство подразделением, которое отражало контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. «Подразделение у нас выполняло задачи, начиная с 5-го по 8-е число при отражении контратак на населенные пункты Бердино, Розгребли, Новосотницкое», — рассказал майор.

Кроме того, в 2022 году он был награжден двумя орденами мужества за выполнение задач в зоне спецоперации.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Тибилова называли примером мужества и благородства

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло, комментируя гибель майора, заявил, что Тибилов был для всех примером мужества и благородства.

«Марат был не просто воином — он был человеком с большой и чистой душой, верным товарищем, надежным командиром. Бойцы на него равнялись. Он выбрал путь служения Родине не ради почестей, а потому что по-другому просто не мог. Марат чувствовал ответственность за свой народ, за близких, за будущее России», — написал он в Telegram.

Военкор Александр Коц рассказал, что только вчера написал Тибилову и поздравил с Днем Росгвардии. «Он не ответил, я решил, что на задаче. А сегодня узнал, что его не стало», — написал он в Telegram.

«Светлая память настоящему герою и патриоту нашей страны…», — заключил он.

    Обсудить
    Последние новости

    Герой России погиб в бою в Курской области. Его группа с первых дней отражала вторжение ВСУ

    В России заявили о нарушении Украиной соглашения об ударах по энергообъектам

    В Сочи пройдет уникальный фестиваль

    Москвич попытался найти любовь в приложении для знакомств и лишился денег

    Сторонники ПЦУ захватили второй православный храм в Киевской области

    Наряд Памелы Андерсон на красной дорожке оценили в сети фразой «симпатично, но безвкусно»

    В «Современнике» обрадовались возвращению отсидевшего Ефремова

    Приговор журналистке Кеворковой по делу об оправдании терроризма вступил в законную силу

    В Литве назвали возможные причины исчезновения военных США

    Соглашение по недрам помешает вступлению Украины в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше