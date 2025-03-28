Герой России погиб в бою в Курской области. Его группа с первых дней отражала вторжение ВСУ

Герой РФ майор Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области

Герой России майор Марат Тибилов погиб в Курской области при выполнении служебно-боевой задачи. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В чем состояла служебно-боевая задача спецназовца, в ведомстве не раскрыли. Руководство и личный состав Росгвардии принесли соболезнования родным и близким офицера спецназа.

Быть воином — жить вечно! Росгвардия пресс-служба

Марат Тибилов родился в селении Чермен в Северной Осетии, позже с семьей переехал во Владикавказ. С первых дней начала специальной военной операции (СВО) майор находился в зоне боевых действий. Тибилов прошел Запорожье, Донецкую и Луганскую народную республики. В начала 2025 года его подразделение было переброшено в Курскую область.

Тибилов был удостоен медали «Золотая Звезда»

В феврале президент России Владимир Путин в Кремле вручил Тибилову медаль «Золотая звезда» в честь Дня защитника отечества. Офицер был удостоен высшего звания за отличие при выполнении боевых задач во время СВО и контртеррористических операций.

Владимир Путин и Марат Тибилов. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

По словам Тибилова, награду он получил за руководство подразделением, которое отражало контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. «Подразделение у нас выполняло задачи, начиная с 5-го по 8-е число при отражении контратак на населенные пункты Бердино, Розгребли, Новосотницкое», — рассказал майор.

Кроме того, в 2022 году он был награжден двумя орденами мужества за выполнение задач в зоне спецоперации.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Тибилова называли примером мужества и благородства

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло, комментируя гибель майора, заявил, что Тибилов был для всех примером мужества и благородства.

«Марат был не просто воином — он был человеком с большой и чистой душой, верным товарищем, надежным командиром. Бойцы на него равнялись. Он выбрал путь служения Родине не ради почестей, а потому что по-другому просто не мог. Марат чувствовал ответственность за свой народ, за близких, за будущее России», — написал он в Telegram.

Военкор Александр Коц рассказал, что только вчера написал Тибилову и поздравил с Днем Росгвардии. «Он не ответил, я решил, что на задаче. А сегодня узнал, что его не стало», — написал он в Telegram.

«Светлая память настоящему герою и патриоту нашей страны…», — заключил он.