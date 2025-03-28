В «Миннесоте» восхитились поступком Овечкина в адрес голкипера клуба

Игрок «Миннесоты» Фолиньо: Потрясен поступком Овечкина в адрес голкипера Флери

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо восхитился поступком капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в отношении голкипера их клуба Марка-Андре Флери. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фолиньо назвал действия Овечкина потрясающими. «Эти отношения похожи на ненависть и любовь, но это один из тех случаев, когда ты просто снимаешь шляпу перед другим парнем и битвами, которые были в Питтсбурге и Вашингтоне», — отметил он.

После матча регулярного чемпионата, который «Миннесота» выиграла (4:2), Овечкин попросил игроков «Вашингтона» сразу не уходить в раздевалку. Он предложил выразить уважение Флери, который в конце сезона завершает карьеру. В результате вся столичная команда во главе с россиянином на льду обменялась рукопожатиями с вратарем.

40-летний Флери провел в НХЛ 21 сезон. Он сыграл более 1000 матчей в составе «Питтсбург Пингвинс», «Вегас Голден Найтс», «Чикаго Блэкхокс» и «Миннесоты». Овечкин забросил в ворота Флери 28 шайб.