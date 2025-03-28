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09:52, 28 марта 2025Экономика

В оптимизме россиян по поводу роста доходов увидели риски для экономики

Замглавы ЦБ Заботкин: Неверная оценка доходов приводит к потребительским ошибкам
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Излишний оптимизм россиян при оценке своего финансового положения может в дальнейшем привести к потребительским ошибкам. Такое мнение высказал заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит газета «Ведомости».

В конце марта в ЦБ сообщили о росте оптимизма россиян в отношении своего материального положения. Так, 22 процента респондентов в ходе опроса в рамках Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам сообщили о заметном улучшении собственных финансовых перспектив. Для сравнения, в 2022-м подобный ответ дали только 14 процентов.

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Заботкин заявил, что подобные результаты опроса могут представлять определенные риски для российской экономики. «Респонденты могут необоснованно экстраполировать оценки того улучшения текущего материального положения, которое они видят, и на будущие периоды», — предупредил зампред регулятора. Неверная оценка, в свою очередь, может привести к ряду ошибок в потребительском поведении граждан. Например, они могут принимать необоснованные решения о расходах, сбережениях и кредитах, резюмировал Заботкин.

Ранее издание Frank Media со ссылкой на подсчеты ЦБ сообщило, что реальные доходы 22 процентов российских домохозяйств выросли с 2022 по 2024 год в 1,5 раза и больше. В регуляторе отметили, что подобная динамика в итоге обернулась заметным увеличением трат. На фоне сохраняющегося на внутреннем рынке дисбаланса спроса и предложения, а также кадрового дефицита, подобная динамика могла стать одним из факторов усиления инфляционного давления на российскую экономику.

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