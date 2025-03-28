В оптимизме россиян по поводу роста доходов увидели риски для экономики

Замглавы ЦБ Заботкин: Неверная оценка доходов приводит к потребительским ошибкам

Излишний оптимизм россиян при оценке своего финансового положения может в дальнейшем привести к потребительским ошибкам. Такое мнение высказал заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит газета «Ведомости».

В конце марта в ЦБ сообщили о росте оптимизма россиян в отношении своего материального положения. Так, 22 процента респондентов в ходе опроса в рамках Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам сообщили о заметном улучшении собственных финансовых перспектив. Для сравнения, в 2022-м подобный ответ дали только 14 процентов.

Заботкин заявил, что подобные результаты опроса могут представлять определенные риски для российской экономики. «Респонденты могут необоснованно экстраполировать оценки того улучшения текущего материального положения, которое они видят, и на будущие периоды», — предупредил зампред регулятора. Неверная оценка, в свою очередь, может привести к ряду ошибок в потребительском поведении граждан. Например, они могут принимать необоснованные решения о расходах, сбережениях и кредитах, резюмировал Заботкин.

Ранее издание Frank Media со ссылкой на подсчеты ЦБ сообщило, что реальные доходы 22 процентов российских домохозяйств выросли с 2022 по 2024 год в 1,5 раза и больше. В регуляторе отметили, что подобная динамика в итоге обернулась заметным увеличением трат. На фоне сохраняющегося на внутреннем рынке дисбаланса спроса и предложения, а также кадрового дефицита, подобная динамика могла стать одним из факторов усиления инфляционного давления на российскую экономику.