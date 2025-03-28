Верховный суд Швейцарии опроверг получение новой апелляции по делу о допинге Валиевой

Верховный суд Швейцарии: Валиева не подавала новую апелляцию по делу о допинге

Верховный суд Швейцарии опроверг сообщения о получении новой апелляции по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявление суда приводит РИА Новости.

В суде сообщили, что последняя апелляция команды Валиевой была зарегистрирована 17 декабря 2024 года. «Мы не можем ответить на вопросы, касающиеся этой апелляции, поскольку Верховный суд Швейцарии не предоставляет информацию о предстоящем разбирательстве», — отметили в организации.

Накануне появилась информация, что адвокаты Валиевой подали в швейцарский суд апелляцию на дисквалификацию спортсменки. В ней защита фигуристки обвинила Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в процессуальном мошенничестве.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).