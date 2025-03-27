Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
7:0
Завершен
Сибирь
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Трактор
4:5
Завершен
Адмирал
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Локомотив
3:1
Завершен
Торпедо
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Динамо М
3:1
Завершен
СКА
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
22:53, 27 марта 2025Спорт

Адвокаты Валиевой обвинили WADA в мошенничестве

Адвокаты Камилы Валиевой обвинили WADA в процессуальном мошенничестве
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: ELOISA LOPEZ / Reuters

Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой подали апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на дисквалификацию спортсменки. Об этом сообщает AP.

Защита спортсменки обвиняет Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в процессуальном мошенничестве. Адвокаты утверждают, что организация не предоставила в Спортивный арбитражный суд (CAS) результаты эксперимента швейцарского ученого Марсьяля Сожи, который мог бы стать аргументом в пользу версии о том, что Валиева употребляла допинг непреднамеренно.

В WADA отреагировали на апелляцию. В пресс-службе организации заявили «Матч ТВ», что эксперимент Сожи не оказал бы влияния на решение CAS, так как версия Валиевой о попадании допинга в организм не была подкреплена необходимыми фактическим доказательствами.

В январе 2024-го CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).

    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о планах Трампа по присоединению Гренландии

    В Госдуме прокомментировали включение 14-летней девочки в базу «Миротворец»

    Жительница Суджи рассказала о помощи участникам операции «Поток»

    Адвокаты Валиевой обвинили WADA в мошенничестве

    На Украине высказались о поставках оружия США на фоне переговоров о мире

    В генконсульстве подтвердили гибель шести россиян при крушении батискафа у берегов Египта

    В российском городе толпа мигрантов избила дочь бойца СВО

    Военблогер раскрыл детали наступления армии России в Курской области

    Военкоры сообщили об «очень неприятной» ситуации для ВСУ

    В США рассказали о провале плана Франции и Британии по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше