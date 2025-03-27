Адвокаты Валиевой обвинили WADA в мошенничестве

Адвокаты Камилы Валиевой обвинили WADA в процессуальном мошенничестве

Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой подали апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на дисквалификацию спортсменки. Об этом сообщает AP.

Защита спортсменки обвиняет Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в процессуальном мошенничестве. Адвокаты утверждают, что организация не предоставила в Спортивный арбитражный суд (CAS) результаты эксперимента швейцарского ученого Марсьяля Сожи, который мог бы стать аргументом в пользу версии о том, что Валиева употребляла допинг непреднамеренно.

В WADA отреагировали на апелляцию. В пресс-службе организации заявили «Матч ТВ», что эксперимент Сожи не оказал бы влияния на решение CAS, так как версия Валиевой о попадании допинга в организм не была подкреплена необходимыми фактическим доказательствами.

В январе 2024-го CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).