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00:15, 29 марта 2025Спорт

Глава РФС отреагировал на сообщения о желании УЕФА допустить Россию к турнирам

Глава РФС Дюков о слухах о допуске России к турнирам: Дыма без огня не бывает
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отреагировал на слухи о том, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) захотели допустить страну к международным турнирам. Его слова приводит Sport24.

«Вы знаете, что дыма без огня не бывает», — заявил глава РФС.

Ранее стало известно, что УЕФА начал предпринимать шаги по возвращению российских команд на международные турниры. По информации The Independent, часть высокопоставленных футбольных деятелей готова вернуть Россию немедленно. Другие заявили, что страну вообще не следовало отстранять.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.

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