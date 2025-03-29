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10:44, 29 марта 2025Спорт

Губерниев ответил раскритиковавшему празднование рекорда Овечкина Гашеку

Губерниев о критике празднования рекорда Овечкина Гашека: Чудак на букву «м»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Berding / Getty Images

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку, который раскритиковал празднование грядущего рекорда российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Гашек — чудак на букву "м". Из него политик, как из говна граната», — заявил Губерниев. По его мнению, хоккеист не смог реализоваться после спортивной карьеры.

Ранее Гашек счел рекламой спецоперации погоню Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. По его мнению, любителям хоккея не стоит праздновать это событие.

Овечкин забросил 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки (894) до пяти голов.

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