Сафонов помог ПСЖ одержать победу в матче чемпионата Франции с Сент-Этьеном

Парижский ПСЖ на выезде обыграл Сент-Этьен в матче 27-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 29 марта, и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Гонсалу Рамуш, Хвича Кварацхелия, Жоау Невеш и Ибрагим Мбайе, а Дезире Дуэ оформил дубль. У хозяев отличился Лукас Стассин.

Победить ПСЖ помог российский голкипер Матвей Сафонов. Он провел на поле весь матч. Парижане набрали 71 очко и уверенно лидируют. «Сент-Этьен» с 20 очками находится на 17-й позиции.

Ранее тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов дал совет Сафонову. Специалист призвал голкипера решить проблемы с бывшей женой.