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18:03, 24 марта 2025Спорт

В сборной России посоветовали Сафонову решить проблемы с бывшей женой

Тренер сборной России Кафанов призвал Сафонова решить проблемы с бывшей женой
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов дал совет голкиперу «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову. Его слова приводит РИА Новости.

Кафанов призвал Сафонова решить проблемы с бывшей женой. «Мы ему сказали: "Нас твоя семейная проблема не волнует. Если ты знаешь, что сборная тебя вызывает, ты должен приехать», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене. Футболист требовал признать недействительным договор дарения квартиры дочери, разделить имущество в виде автомобиля с детским креслом, а также пересмотреть сумму алиментов.

Летом прошлого года Сафонову запрещали выезд из России из-за невыплаты алиментов. После перерасчета голкипер оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Также его обязали выплачивать экс-супруге четверть доходов на содержание ребенка.

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