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18:23, 11 декабря 2024Спорт

Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене

Футболист ПСЖ Сафонов подал пять судебных исков об алиментах к бывшей жене
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов подал пять судебных исков к бывшей жене Анастасии Казачек. Об этом сообщает ТАСС.

Футболист требует признать недействительным договор дарения квартиры дочери, разделить имущество в виде автомобиля с детским креслом, а также пересмотреть сумму алиментов. Кроме того, Сафонов хочет изменить порядок общения с ребенком и определить место жительства дочери с ним.

Ранее Казачек рассказала, что согласно решению суда футболист должен платить 1/4 от своей зарплаты. При этом сторона Сафонова решила обжаловать решение в Верховном суде России.

7 июня стало известно, что Сафонов оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Приставы списали часть долга в пользу Казачек, однако футболист по-прежнему должен более 59 миллионов рублей.

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