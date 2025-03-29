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14:47, 29 марта 2025Спорт

Тарпищев отреагировал на смену Касаткиной спортивного гражданства

Глава ФТР Тарпищев заявил, что смена гражданства Касаткиной не стала сюрпризом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на смену россиянкой Дарьей Касаткиной спортивного гражданства. Его слова приводит РИА Новости.

Тарпищев заявил, что сюрпризом решение спортсменки для него не стало, так как Касаткина давно дистанцировалась от ФТР. «Не совсем понимаю, как и за кого она будет выступать дальше», — подчеркнул глава организации.

Ранее стало известно, что Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Спортсменка заявила, что Австралия стала для нее местом, которое она любит и где по-настоящему чувствует себя как дома.

Касаткина была первой ракеткой России. Она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA)

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