В российском городе выявили нарушителей миграционного законодательства

В Севастополе прошли профилактические мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Об этом написал губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Проверки прошли в Гагаринском районе и 12 садоводческих товариществах (СТ). Всего правоохранители проинспектировали около полутора тысяч участков и жилых домов. «Выявлено шесть человек, нарушающих миграционное законодательство», — написал Развожаев.
Кроме того, в ходе мероприятий были обнаружены и демонтированы камеры видеонаблюдения, «которые были направлены на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения». Развожаев также отметил, что силовики продолжат проведение подобных проверок и в других районах города.
Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев привел статистику, согласно которой школы и дошкольные учреждения в России посещают менее 25 процентов детей мигрантов. При этом в стране находится около 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов.