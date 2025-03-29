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15:15, 29 марта 2025Россия

В российском городе выявили нарушителей миграционного законодательства

Развожаев: В Севастополе выявили 6 нарушителей миграционного законодательства
Никита Савин
Никита Савин
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Denis Sinyakov / Reuters

В Севастополе прошли профилактические мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Об этом написал губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Проверки прошли в Гагаринском районе и 12 садоводческих товариществах (СТ). Всего правоохранители проинспектировали около полутора тысяч участков и жилых домов. «Выявлено шесть человек, нарушающих миграционное законодательство», — написал Развожаев.

Кроме того, в ходе мероприятий были обнаружены и демонтированы камеры видеонаблюдения, «которые были направлены на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения». Развожаев также отметил, что силовики продолжат проведение подобных проверок и в других районах города.

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