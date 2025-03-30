Финальный матч с участием российских теннисисток перенесли из-за дождя

Финальный матч с участием россиянок Андреевой и Шнайдер перенесли из-за дождя

Финальный матч турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США) в парном разряде перенесли из-за дождя. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В решающем матче встречаются россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер против испанки Кристины Букши и японки Мию Като. Спортсменки начали первый сет, однако при счете 3:0 в пользу россиянок судья решил остановить игру из-за дождя. Время возобновления матча несколько раз переносилось, потому что погода остается неблагоприятной.

Ранее Шнайдер и Андреева завершили выступления в Майами в одиночном разряде. Они вылетели с турнира во втором и третьем круге соответственно.

Летом 2024-го Андреева и Шнайдер принесли сборной России единственную медаль Олимпиады в Париже. Теннисистки, выступавшие в нейтральном статусе, стали вице-чемпионками парного турнира.

