Губерниева призвали признать иноагентом из-за сменившей гражданство Касаткиной

Журналиста Дмитрия Губериева осудили за слова о сменившей гражданство российской теннисистке Дарье Касаткиной. Пользователи оставили негативные комментарии под постами комментатора в его Telegram-канале.

Губерниев заявил, что это право Касаткиной — выбирать место жительства и страну, которую она представляет. Он счел низким называть ее предателем. После этого подписчики начали оставлять оскорбительные комментарии в адрес журналиста. Один из пользователей призвал признать Губерниева иноагентом, эту инициативу поддержали более 1000 человек, поставившие одобряющую реакцию на сообщение.

«Ой, написал про теннисистку Касаткину и снова всякие бестолочи начали учить меня Родину любить! Прямо как в прошлом году во время игр в Париже! И смех и грех», — отреагировал Губерниев и послал комментаторов.

Ранее стало известно, что Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское. Спортсменка заявила, что Австралия стала для нее местом, которое она любит и где по-настоящему чувствует себя как дома.

Касаткина была первой ракеткой России. Она занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).