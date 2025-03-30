Иран отказал США в прямых переговорах

Ирана отказал США в прямых переговорах, но рассматривает посреднические

Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах, но отметил, что рассматривает посреднические. Об этом сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, передает ТАСС.

«Несмотря на то, что в прямых переговорах между двумя сторонами в этом ответе было отказано, было указано, что путь непрямых остается открытым», — заявила пресс-служба иранского президента.

Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что США при определенных условиях могут начать вести боевые действия против Ирана. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не хочет допустить появления у Ирана ядерной бомбы.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран готов к войне, но не стремится к ней. По его словам, внешняя политика страны направлена на то, чтобы не допустить военного обострения.