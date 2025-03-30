Лавров: Признание геноцида в отношении народов СССР в годы ВОВ случится не скоро

Признание геноцида в отношении народов СССР в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) случится не скоро из-за того, что этот процесс сталкивается с колоссальным сопротивлением. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, соответствующая публикация размещена на сайте внешнеполитического ведомства.

Глава МИД России связал это с тем, что «вся философия […] большинства современных западных элит в Европе будет ставиться под вопрос».

«Но эта работа впоследствии будет обязательно выведена и на официальный международный уровень», — заверил он.

Лавров добавил, что в России проходят судебные процессы по признанию геноцидом действий немецких войск и их европейских союзников на оккупированных территориях СССР. По словам министра, эта деятельность «позволит достичь […] признания того, что творили немцы и их европейские союзники, которые активно участвовали в этих зверствах».

В октябре сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) признал геноцидом преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории региона. Как сообщили в Генпрокуратуре и Следственном комитете (СК) России, в ходе изучения архивных материалов были установлены обстоятельства уничтожения мирного населения, разграбления и разрушения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, культурных, лечебных и образовательных учреждений.