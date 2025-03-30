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09:49, 30 марта 2025Мир

Лидер турецкой оппозиции сообщил о сборе подписей за досрочные выборы президента

Оппозиция начала сбор подписей за досрочные выборы президента Турции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетВыборы в Турции

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР) Озгюр Озель сообщил о сборе подписей за досрочные выборы президента страны. Материал приводит портал Т24.

Отмечается, что данная кампания началась в городе Акчаабат, который является родиной арестованного и выдвинутого кандидатом в президенты мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«Мы начинаем кампанию сбора подписей с требованием освобождения нашего кандидата [в президенты] — мэра Экрема и проведения выборов, чтобы у Турции было светлое будущее, будущее, в котором все будут улыбаться», — говорится в заявлении.

Ранее в марте сообщалось, что почти 15 миллионов участников праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии выдвинули арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты Турции.

Известно, что 23 августа Имамоглу арестовали и отстранили от должности мэра. Ранее его задержали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам же Имамоглу отверг обвинения в связях с террористическими организациями. Он обратился к своим сторонникам и призвал их не грустить, не унывать и не терять надежды.

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