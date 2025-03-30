Министр экономики Украины раскрыла подробности о ресурсном соглашении с США

Свириденко: Ресурсное соглашение с США — это рабочая версия документа

Нынешнее соглашению с США о полезных ископаемых является рабочей версией документа и отражает позицию американской стороны. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает издание «Политика Страны».

Свириденко подчеркнула, что Киев выскажет свою позицию позже. Она отметила, что публичные дискуссии на нынешнем этапе наносят исключительно вред и мешают вести переговоры. Позиция Украины станет публичной после достижения консенсуса, заявила министр.

28 марта Украина получила от США проект по соглашению о полезных ископаемых. Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что новый вариант сделки США и Украины по ресурсам, подразумевающий возможность добычи не только редкоземельных металлов, но и всех полезных ископаемых, чреват крайне негативными последствиями для Украины.