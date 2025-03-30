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10:45, 30 марта 2025Спорт

Миранчук забил первый гол в новом сезоне MLS

Футболист «Атланты» Алексей Миранчук забил гол «Нью-Йорк Сити» в MLS
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Katie Stratman / Reuters

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук забил первый гол в новом сезоне Главной лиги футбола (MLS). Статистика доступна на сайте турнира.

Футболист отличился в матче против «Нью-Йорк Сити». Он появился в стартовом составе и провел на поле всю встречу. Матч завершился победой «Атланты» со счетом 4:3.

Ранее Миранчук оценил жизнь в США. Футболист признался, что с самого первого дня почувствовал теплый прием.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля 2024-го. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год. В сезоне-2024 россиянин провел за команду 14 матчей в MLS, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

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