Футболист «Атланты» Миранчук: С первого дня почувствовал теплый прием в США

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук оценил жизнь в США. Его слова приводит Goal.

Миранчук признался, что с самого первого дня почувствовал теплый прием. «Что касается города, мне тут нравится. Здесь много зелени, природы, всего такого. Стадион говорит сам за себя — одна из самых больших, самых лучших арен», — заявил футболист, отметив, что на любой игре на трибунах присутствует 35-40 тысяч человек.

Ранее девушка Миранчука Елена пожаловалась на жизнь в США. Ей не понравились условия и качество службы доставки в стране.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля 2024-го. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год. В сезоне-2024 россиянин провел за команду 14 матчей в североамериканской Главной лиге футбола (MLS), забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

