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12:22, 6 февраля 2025Спорт

Миранчук оценил жизнь в США

Футболист «Атланты» Миранчук: С первого дня почувствовал теплый прием в США
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Watters / Imagn Images / Reuters

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук оценил жизнь в США. Его слова приводит Goal.

Миранчук признался, что с самого первого дня почувствовал теплый прием. «Что касается города, мне тут нравится. Здесь много зелени, природы, всего такого. Стадион говорит сам за себя — одна из самых больших, самых лучших арен», — заявил футболист, отметив, что на любой игре на трибунах присутствует 35-40 тысяч человек.

Ранее девушка Миранчука Елена пожаловалась на жизнь в США. Ей не понравились условия и качество службы доставки в стране.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля 2024-го. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год. В сезоне-2024 россиянин провел за команду 14 матчей в североамериканской Главной лиге футбола (MLS), забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

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