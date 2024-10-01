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09:45, 1 октября 2024Спорт

Девушка футболиста Миранчука пожаловалась на жизнь в США

Девушка футболиста «Атланты Юнайтед» Миранчука пожаловалась на доставку в США
Алексей Миранчук

Алексей Миранчук. Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Девушка полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука Елена на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пожаловалась на жизнь в США.

Девушка рассказала, что вместе с Миранчуком заказала два телевизора, которые должны были быть установлены за 550 долларов (51 тысяча рублей). Она заявила, что вместо 24 сентября специалисты приедут лишь 5 октября. Елене также не понравилось то, что за доставку пришлось заплатить.

Ранее Миранчук высказался о причинах перехода в клуб из США. «Я решил выступать за "Атланту", потому что люблю хип-хоп», — пошутил футболист.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

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      Анастасия Борисова
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