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07:28, 30 марта 2025Россия

Над тремя регионами России сбили украинские беспилотники

Минобороны: Шесть БПЛА сбиты над Белгородской, Брянской и Саратовской областями
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Минобороны России сообщило, что над тремя российскими регионами — Белгородской, Брянской и Саратовской областями — уничтожили шесть украинских беспилотников (БПЛА), передает РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, три БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в небе над Белгородской областью, два — над Брянской областью и один — над Саратовской областью.

В ночь на 29 марта над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО также были уничтожены три дрона ВСУ.

Ранее стало известно, что российские солдаты в Курской области уверенно продвигаются к границе Украины.

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